Fondi, maltrattamenti sulla moglie, scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un 42 enne

FONDI – La Polizia ha dato esecuzione all’ordinanza dell’allontanamento dalla casa familiare e di applicazione della misura del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, ad un 42 enne di Fondi accusato di maltrattamenti in famiglia e rapina impropria. Più volte gli agenti erano intervenuti in soccorso della donna per violenze che da due anni a questa parte si verificavano anche davanti ai figli minori e per le quali era dovuta ricorrere più volte alle cure del pronto soccorso. In alcune occasioni la vittima è stata costretta a subire richieste di denaro per rientrare in possesso dei propri effetti, custoditi in casa, denaro presumibilmente destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti.