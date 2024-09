A Priverno arriva “La Falia dei record” (con mortadella) da assaggiare insieme in piazza

PRIVERNO – Domenica 8 settembre alle ore 17 IN Piazza Giovanni XXIII a Priverno, si terrà per la prima volta “La Falia dei record”, un evento unico, che celebra la tradizione culinaria locale con un’attenzione speciale alla Falia, il celebre pane tipico di Priverno.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Priverno, con il patrocinio del Comune di Priverno, in collaborazione con l’Associazione dei Produttori della Falia di Priverno e il Comitato della Sagra della Falia e dei Broccoletti di Priverno, mira a valorizzare – spiegano gli organizzatori – questo prodotto tipico ed unico del territorio privernate. Sarà un’occasione per promuovere il turismo locale, mettendo in risalto le eccellenze culinarie del paese.

Il momento clou dell’evento sarà la merenda gratuita, durante la quale tutti i presenti potranno assaporare una falia con mortadella dalle dimensioni mai viste prima, preparata appositamente per l’evento. Un’occasione imperdibile per scoprire o per riscoprire i sapori autentici di Priverno e vivere un pomeriggio all’insegna della convivialità e della tradizione.