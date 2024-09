Nasce il Gruppo Fai di Sezze. Inaugurazione con visita alla dimora di Franco Vitelli

SEZZE – La Delegazione di Latina del Fai organizza in collaborazione con il neonato Gruppo Fai di Sezze un evento che si svolgerà domenica 8 settembre presso l’antica dimora dell’artista Franco Vitelli, “l’ultimo dei marmorari”, come è stato più volte definito dalla critica, per visitare la sua collezione d’arte in una parte della Villa Biasucci (Bruckner-Vitelli). “Nel grande giardino della dimora – si legge nella nota del Fai – avremo il piacere di ammirare alcune opere marmoree dell’artista il quale vuole rinnovare, con i suoi lavori, l’esperienza dei Cosmati, donando nuova vita alla pietra attraverso accostamenti cromatici unici e disegni peculiari di questa tecnica. Un’ attività mossa dall’interesse e dallo studio della storia e della tradizione, ma, anche, da una profonda passione per la sperimentazione nell’uso e nell’accostamento di diversi materiali. I mosaici pavimentali di Vitelli hanno ornato luoghi prestigiosi ed integrato con perfetta maestria le lacune dei Sectilia di svariati siti nel corso di restauri conservativi”.

Previsto anche un assaggio dell’enogastronomia caratteristica del territorio, per festeggiare la nascita della sezione di Sezze, gruppo composto da circa 20 persone, tra cui molti professionisti spinti dal desiderio di valorizzare il loro territorio con continuità e sarà guidato da Giovanna Coluzzi. Importante anche l’apporto di una decina di giovani del luogo che già seguono il Fai da diversi anni attraverso il Liceo di Sezze, scuola che da tempo partecipa alle iniziative del Fai con gruppi di studenti che per l’occasione diventano Apprendisti Ciceroni. “Nel gruppo di Sezze – spiegano dal Fai – operano quei cittadini che vogliono lavorare sul territorio e che hanno seguito attivamente le vicende del recupero del Monastero delle clarisse, per il quale sono state raccolte quasi 9000 firme, che si sono impegnati per realizzare per qualche anno le aperture periodiche di luoghi di cultura e chiese della cittadina.

Sarà presente l’arch. Giuseppe Morganti presidente del Fai regionale e la Delegazione di Latina guidata da Gilda Iadicicco. Interverranno anche Ester Marchionne, storica dell’arte, Caterina Vitelli e Lino Sorabella, giornalista.

Sarà possibile ammirare nel grande giardino che ospiterà l’evento, accanto alle opere del maestro, la mostra fotografica di Laura Campagna, la quale ha realizzato un interessante servizio sull’opera e sull’arte di questo grande artista setino.

INFO – Appuntamento domenica 8 settembre ore 10,30 in Via Montagna snc (all’altezza del civico 59), Sezze (LT)

Orario Visite 10,00 – 13,00 e 15,00 – 17,00

Evento a contributo libero aperto a tutti

Il contributo richiesto per la partecipazione è devoluto esclusivamente al FAI per le attività di tutela del patrimonio artistico italiano Il contributo richiesto per la partecipazione è devoluto esclusivamente al FAI per la sua attività di tutela del patrimonio artistico italiano e non è da attribuire in alcun modo né forma alla proprietà.

La durata della visita è di 30 minuti.

Non è consentito l’accesso all’interno della villa con animali, caschi, zaini, borse ingombranti e passeggini