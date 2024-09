Davide Tizzano si candida a guidare la Federazione Italiana Canottaggio

FORMIA – Davide Tizzano si candida alla guida della Federazione Italiana Canottaggio per il quadriennio 2025-2028. Un passato da canottiere di vertice, con gli ori olimpici vinti a Seul 1988 nel 4 di coppia e ad Atlanta 1996 nel doppio, l’attuale direttore del Centro di Preparazione Olimpica di Formia dove si allenano in vista degli appuntamenti più importanti Gimbo Tamberi e tanti altri atleti azzurri, ha deciso di mettere a disposizione l’esperienza maturata.

“Ho deciso di accettare la proposta di correre per la presidenza, a seguito delle numerose sollecitazioni, a tutti i livelli, giunte da ogni parte d’Italia – dichiara -. Il Canottaggio, oggi, ha un grande potenziale ma è in buona parte inespresso. In questi anni, non sono state sviluppate politiche efficaci di contrasto all’abbandono giovanile: tra le categorie Ragazzi e Junior, infatti, perdiamo quasi la metà dei nostri giovani canottieri”. Serve una “forte opera di coinvolgimento di atleti, tecnici, dirigenti e giudici arbitri”, aggiunge Tizzano che prima di accettare ha verificato di avere “il supporto di una squadra forte e coesa, composta da persone competenti, appassionate e rappresentative dei loro territori di appartenenza e non solo”.

La squadra di “FIC Futura – Il Canottaggio che vogliamo” è composta dal candidato alla presidenza Davide Tizzano e da:

– Walter Bottega (quota Tecnici). Imprenditore del settore wellness, laureato in Scienze Motorie. Atleta olimpico (quarto ad Atlanta 1996). Allenatore di Canottaggio da 24 anni.

– Massimiliano D’Ambrosi. Ingegnere. Dirigente sportivo, già Presidente Regionale FIC Friuli Venezia Giulia. Consigliere nazionale FIC in carica.

– Umberto Dentis. Avvocato. Organizzatore della “Silver Skiff” regata Internazionale di canottaggio in singolo con 1.248 iscritti, nel novembre 2023, da tutto il mondo. Dirigente sportivo. Già Presidente della Reale Società Canottieri Cerea di Torino.

– Rossano Galtarossa. Dirigente Sportivo, Vice Presidente CONI Veneto, 6 Olimpiadi (oro a Sidney 2000, argento a Pechino 2008, bronzo a Barcellona 1992 e Atene 2004) e pluricampione mondiale. Coach e Formatore.

– Luana Porfido. Responsabile europeo della Comunicazione aziendale e della gestione ESG (Environmental, Social, and Governance) presso FUJIFILM Europe. Vogatrice Master.

– Francesca Postiglione. Tecnico di Radiologia. Campionessa italiana assoluta, universitaria e master. Allenatore e Giudice Arbitro di Canottaggio

– Fabrizio Quaglino. Commercialista. Dirigente sportivo, già Presidente Regionale FIC Lombardia. Presidente del Centro Internazionale di Preparazione Olimpica di Pusiano (CO). Consigliere nazionale in carica FIC.

Al candidato Presidente, ai sei candidati in quota Dirigenti e al candidato in quota Tecnici, presto si unirà anche un Dirigente di alto profilo e con grande conoscenza del Canottaggio italiano.

La squadra verrà ufficialmente presentata venerdì 20 settembre alle ore 12 presso il Salone Nautico Internazionale di Genova.