Un pezzo di America’s Cup Youth è di Gaeta grazie al trimmer Federico Colannino

GAETA – Il velista di Gaeta Federico Colannino conquista la Unicredit America’s Cup Youth. Il 25enne trimmer a bordo di Luna Rossa nel circuito riservato ai talenti giovanili conquista un altro importantissimo traguardo in una carriera densa di esperienze che lo vede lanciato nel mondo della vela. Dopo aver dominato i gironi eliminatori di flotta, l’equipaggio giovedì si è aggiudicato anche la finalissima a match race, conducendo in testa tutta la regata in condizioni molto impegnative. Colaninno, addetto al delicato compito di regolare le vele, da trimmer di destra si è occupato della regolazione della randa sopravento e del fiocco quando la barca era sottovento.

Il velista per tutta la durata del torneo ha sempre trovato il tempo di raccontare l’esperienza a bordo di Luna Rossa agli amici dello Yacht Club Gaeta EVS e Base Nautica Flavio Gioia attraverso una serie di video in cui ha raccontato anche i segreti della barca e del suo ruolo alle vele. “Complimenti all’equipaggio, composto da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini timonieri, Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone i trimmer”, è il post del Club che ha seguito ogni secondo delle gare.

“Abbiamo provato una gioia immensa noi italiani con il team di Luna Rossa composto da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini come timonieri e da Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone come trimmer, che ha conquistato per la prima volta l’Unicredit Youth America’s Cup, battendo in finale American Magic – commenta il sindaco Cristian Leccese – Ma la gioia di noi gaetani è sicuramente doppia per la presenza a bordo come trimmer di un figlio della nostra terra, quel Federico Colaninno che sta dimostrando di avere un futuro da campione. Complimenti dunque Federico, nostro orgoglio”.