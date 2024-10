Formia, incidente all’alba sulla Variante Appia, denunciato per omicidio stradale un 42enne americano

FORMIA – E’ stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso l’uomo che all’alba di mercoledì, in un incidente nel quale è rimasta coinvolta anche un’altra auto, ha investito una donna che era ferma sul ciglio della Variante Appia per aspettare l’autobus, scaraventandola trenta metri più avanti, nelle sterpaglie, dove il corpo non era visibile.

Quando sono arrivati i carabinieri hanno svolto i rilievi nel punto di impatto, dove l’auto aveva sfondato il guardraill, senza sospettare quello che era accaduto realmente. Solo diverse ore più tardi quando un contadino ha visto il cadavere della donna e ha dato l’allarme, i Carabinieri della Stazione di Formia e i colleghi della Sezione Radiomobile di Scauri, sono tornati sul posto e hanno collegato i due fatti.

L’indagato è un 42 enne di nazionalità americana che era alla guida di un’Audi TT. La sua auto e un’altra coinvolta nell’incidente sono state sottoposte a sequestro penale in un deposito giudiziario, mentre la salma della donna è stata trasportata presso l’obitorio dell’Ospedale di Cassino per i successivi esami necroscopici, così come disposto dall’A.G.