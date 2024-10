Latina, lavori urgenti conclusi, riapre la scuola primaria di Via Quarto . La sindaca: “Dad scongiurata”

LATINA – Riapre la scuola primaria di Via Quarto. Si sono conclusi i lavori in somma urgenza realizzati per mettere in sicurezza le pensiline agli ingressi e stabilire percorsi alternativi per raggiungere i padiglioni. “I bambini torneranno regolarmente a scuola mercoledì, la dad è scongiurata”, sottolinea la sindaca di Latina Matilde Celentano che subito dopo il sopralluogo aveva ipotizzato il rientro in classe per i primi giorni di questa settimana. La ditta ha lavorato anche sabato e domenica per concludere nei tempi previsti.

Ma non è solo la scuola di Via Quarto a necessitare i manutenzioni, e i fondi non bastano mai. A fare il punto l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Massimiliano Carnevale: “Abbiamo 80 scuole che equivalgono a oltre 600mila metri cubi di superfici da manutenere. E ci sono edifici di mille metri quadrati frequentati da 40 bambini appena, per questo, sarà necessario procedere ad una razionalizzazione”, ha detto in conferenza stampa.

Soddisfazione per la rapida conclusione della situazione di Via Quarto è stata espressa dall’assessora alla scuola Francesca Tesone che ha condiviso con Carnevale la necessità di arrivare ad una razionalizzazione degli spazi scolastici dopo una valutazione di tutte le esigenze e possibilità.