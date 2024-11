Efe Bayram presenta la sfida contro la Sonepar Padova: “Ora è il momento di cambiare ritmo”

CISTERNA – Alla vigilia della sfida con la Sonepar Padova, è Efe Bayram a presentare l’incontro, considerato cruciale. Il martello turco, al suo secondo anno con la maglia del Cisterna Volley, è tra i giocatori che più si sono distinti in questo sfortunato inizio di stagione. Attualmente miglior battitore della squadra con 7 ace e secondo per efficacia in attacco, ha raggiunto il 46,7% su 57 punti realizzati.

“Ci aspetta una partita molto importante – racconta Bayram – Conoscevamo il calendario, sapevamo che l’inizio sarebbe stato difficile, ma questo non può essere una scusa. Ora abbiamo bisogno di una vittoria e vorremmo ottenerla qui, davanti ai nostri tifosi. Nelle ultime partite abbiamo mostrato a tratti un buon livello di gioco, ma anche molti errori”.

Il prossimo avversario del Cisterna Volley è una Sonepar Padova in grande forma, stabilmente al sesto posto in classifica: “La sfida contro la Sonepar Padova rappresenta una grande opportunità per noi. Sono sicuro che sarà una battaglia in campo. Siamo pronti e motivati a dare il massimo nel nostro Palasport, davanti al nostro pubblico che ci fa sempre sentire il suo supporto. Ora è il momento di cambiare passo”.

L’obiettivo principale sarà cancellare la prestazione opaca contro la Lube e tentare una graduale risalita in classifica: “A Civitanova non siamo stati all’altezza; è stato uno dei momenti più difficili della stagione. La nostra prestazione è stata ben al di sotto del nostro standard, ma ormai appartiene al passato. La sconfitta non si può cancellare, ma da quell’episodio abbiamo imparato e sarà un’esperienza utile per il nostro percorso futuro. La squadra sta migliorando, ci sentiamo bene e il potenziale di questo gruppo è grande. Ogni giorno in palestra diamo il massimo, e ora è il momento di mettere in campo tutto il lavoro della settimana. Nonostante alcune buone prestazioni, abbiamo perso; con Padova è il momento di cambiare questa dinamica”.

Domenica alle 19:00 affronterà la Sonepar Padova, una squadra che ha già dimostrato di poter competere con le formazioni più quotate, posizionandosi a metà classifica con 7 punti in cinque gare.

PREPARTITA – La squadra di coach Guillermo Falasca è determinata a cambiare rotta e risalire dal dodicesimo posto. I pontini hanno lasciato alle spalle le sfide contro le prime cinque squadre in classifica, in cui, nonostante le buone prestazioni individuali, la vittoria è mancata. Il Cisterna Volley punterà su Theo Faure, miglior realizzatore della squadra con 74 punti, e sulla solidità in seconda linea di Domenico Pace, uno dei più efficaci nel suo ruolo per la ricezione.

PRECEDENTI – Sono tre i precedenti incontri tra Cisterna e Padova in Superlega Credem Banca, con un bilancio favorevole ai pontini, vincitori in due occasioni. Il primo scontro, giocato un anno fa, è stato vinto da Padova alla Kioene Arena al tie-break, con Theo Faure miglior marcatore pontino con 20 punti. Nella gara di ritorno, Cisterna si è imposta per 3-1 a gennaio, grazie a uno straordinario Efe Bayram, premiato come MVP. L’ultimo confronto nei Playoff per il quinto posto ha visto l’esordio da titolare di Alessandro Finauri, nominato miglior giocatore del match, conclusosi con il punteggio di 3-1 a favore dei pontini.

LE DICHIARAZIONI

Guillermo Falasca, allenatore (Cisterna Volley): “La squadra sta bene, ma l’inizio di stagione, difficile e contro avversari di alto livello, ha influito negativamente sul morale. Ci manca quella sicurezza che solo una vittoria può dare. I ragazzi sono motivati a dare il massimo contro la Sonepar Padova e cercheranno di conquistare il successo. Dobbiamo affrontare la partita con serenità per esprimere al meglio il nostro gioco. Le sconfitte recenti devono servirci da lezione per ottenere la nostra migliore prestazione, già a partire dal prossimo incontro casalingo.”

Jacopo Cuttini, allenatore (Sonepar Padova): “Stiamo preparando la gara con grande attenzione, consapevoli che sarà una delle più impegnative di questo girone d’andata. Ho chiesto ai ragazzi la massima concentrazione per affrontare una partita che si preannuncia combattuta, come quella contro Grottazzolina. Anche in quell’occasione ho sottolineato l’importanza dei dettagli, e sarà fondamentale mantenere lo stesso livello di attenzione contro Cisterna, dall’inizio alla fine.”

INFO MATCH

Precedenti: 3 (2 successi Cisterna Volley, 1 successo Sonepar Padova)

Ex: Enrico Diamantini, a Padova nel 2015/16

A CACCIA DI RECORD

CISTERNA VOLLEY

Nella Stagione 2024/2025 Regular Season:

Theo Faure : a 26 punti dai 100 punti

: a 26 punti dai Jordi Ramon: a 31 punti dai 100 punti

In carriera Regular Season:

Enrico Diamantini : a 14 attacchi vincenti dai 500 attacchi vincenti

: a 14 attacchi vincenti dai Theo Faure: a 6 punti dai 500 punti

In carriera tutte le competizioni:

Aleksandar Nedeljkovic : a 10 punti dai 200 punti

: a 10 punti dai Theo Faure : a 23 attacchi vincenti dai 500 attacchi vincenti

: a 23 attacchi vincenti dai Jordi Ramon: a 31 punti dai 400 punti, 7 attacchi vincenti dai 300 attacchi vincenti

SONEPAR PADOVA

Nella Stagione 2024/2025 Regular Season:

Veljko Masulovic : a 10 punti dai 100 punti , a 22 attacchi vincenti dai 100 attacchi vincenti

: a 10 punti dai , a 22 attacchi vincenti dai Marko Sedlacek : a 22 punti dai 100 punti

: a 22 punti dai Luca Porro: a 33 punti dai 100 punti

In carriera Regular Season:

Andrea Truocchio: a 17 punti dai 500 punti

In carriera tutte le competizioni: