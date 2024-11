Latina, partita l’operazione Colosseo: sgombero, pulizia e inferriate per ripristinare la legalità

LATINA – Sono iniziate e si concluderanno il 13 novembre le operazioni di sgombero e pulizia dei locali occupati abusivamente al Colosseo, il complesso edilizio di via Bruxelles a Latina. I lavori riguardano la messa in sicurezza degli accessi agli immobili, appartamenti e locali commerciali di proprietà dell’INPS in particolare al primo piano e prevedono l’installazione di inferriate esterne sui balconi e di griglie interne sulle finestre per impedire nuove occupazioni e rendere più sicuri gli immobili liberati.

L’attività – dicono dalla Prefettura di Latina – si colloca all’interno delle iniziative concordate nelle molteplici riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutesi in prefettura alla presenza delle forze dell’ordine, del sindaco del comune di Latina e allargate alla partecipazione dell’INPS. Durante gli incontri oltre ad aver disposto mirate attività di vigilanza e controllo sono state concordate precise linee di indirizzo per la rimozione del contesto di illegalità consolidatosi nel tempo con possibili rischi per l’incolumità dei cittadini residenti”.

L’obiettivo è il ripristino delle condizioni di legalità e l’attivazione di misure che possano scongiurare future nuove occupazioni.