Smart City Expo World Congress 2024, Celentano e Tesone a Barcellona

LATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano e l’assessore all’Innovazione digitale Francesca Tesone a Barcellona per lo “Smart City Expo World Congress 2024”. Nelle tre giornate sono state accolte dal presidente di Smart City, insieme ad una delegazione di amministratori di vari comuni italiani, ed hanno visitato la vasta area espositiva.

Al centro del congresso i temi riguardanti l’energia rinnovabile, l’innovazione digitale, i trasporti, la sostenibilità ambientale, il controllo digitale e globale del territorio con tecnologie di videosorveglianza per una città sicura intelligente e sostenibile e il monitoraggio ambientale.

“Dal 2011 l’appuntamento di Barcellona – ha affermato il sindaco Celentano – è il principale evento globale per l’innovazione urbana. È un’occasione di confronto internazionale al massimo livello e quindi un’opportunità per conoscere gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali e del prossimo futuro. Lo scopo è quello di portare a Latina un modello di città intelligente ed inclusiva, moderna, veloce e attrattiva perfettamente in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. L’amministrazione comunale di Latina intende lavorare per raggiungere gli obiettivi della progressione economica sociale, la coesione sociale, la sostenibilità e gli equilibri territoriali”.

“Abbiamo fatto tesoro dalle esperienze di altre città sull’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative – ha aggiunto l’assessore Tesone – al fine di rafforzare il nostro impegno lungo il percorso già avviato di digitalizzazione dei servizi comunali con l’obiettivo di rispondere in maniera sempre più efficiente ai bisogni dei cittadini”.