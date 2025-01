Benacquista Assicurazioni Latina Basket ospita la Paperdi Juvecaserta

LATINA – Si torna a giocare sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina, dove domenica 26 gennaio la Benacquista Assicurazioni Latina Basket riceverà la Paperdi Juvecaserta. Palla a due alle ore 18:00 per mandare in scena la giornata numero 23 del Campionato di Serie B.

La Paperdi è attualmente in decima posizione in classifica con 22 punti con lo stesso numero di vittorie e sconfitte fino a questo momento (11) e arriverà all’incontro con la Benacquista con grande voglia di riscatto, dopo la sconfitta casalinga di sabato scorso subita dalla Virtus Roma, non riuscendo a concretizzare il tiro della vittoria al termine di una partita molto bella e intensa.

Il risultato della gara di andata, disputata lo scorso 24 novembre, aveva sorriso al team campano (85-71) che dopo il match con Latina ha messo a segno 6 successi su 9 partite, sfiorando l’impresa anche in casa di Ruvo di Puglia. a dimostrazione della solidità della squadra. La sfida dell’andata era stata anche la partita di esordio di Coach Martelossi sulla panchina della Benacquista, dopo l’esonero di Coach Origlio.

I nerazzurri sono reduci da una settimana di allenamento intenso e assolutamente pronti ad affrontare un avversario ostico come Caserta. La voglia di rivalsa da parte di Capitan Baldasso e compagni è alta, dopo l’amaro in bocca lasciato dalla partita disputata in casa della Luiss Roma sabato scorso. Latina dovrà far ricorso a tutta la determinazione necessaria per mantenere alto il livello di concentrazione per tutta la durata del match, perché in questa fase ogni partita conta tantissimo. I punti in palio sono preziosi, non si può, e non si deve, sprecare nulla.

In graduale recupero Tommaso Rossi, che sta riprendendo gli allenamenti in gruppo, ma che non sarà ancora pronto a scendere sul parquet domenica. Migliora anche la condizione di Marco Giancarli, anche se non è ancora al top della condizione.