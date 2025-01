Centro di pronta accoglienza notturna a Cisterna, aperto da oggi fino al 31 marzo con ordinanza sindacale

Apre questa notte a Cisterna il Centro di pronta accoglienza per le persone senza dimora, fino al 31 marzo 2025. Il Sindaco di Cisterna Valentino Martini ha firmato l’ordinanza che dispone l’accoglienza notturna per 8 persone in condizioni di grave marginalità, ovvero povertà estrema, emarginazione e isolamento sociale, e senza dimora, da tutto il territorio del Distretto sociosanitario LT1 che con Cisterna comprende Aprilia, Cori e Rocca Massima. Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessora al welfare e alle politiche sociali Stefania Krilic hanno spiegato: “ In attesa che il Distretto sociosanitario LT1 subentri in questo servizio, come previsto nella programmazione, con la realizzazione di una struttura di accoglienza permanente, 8 persone troveranno accoglienza nella palazzina dove prima c’erano gli alloggi universitari, adiacente all’Area mercato in via delle Provincie e dove è in corso una riqualificazione che è iniziata con il reperimento dell’alloggio per i familiari di Satnam Singh, il bracciante indiano morto nelle tragiche e aberranti circostanze che tutti ricordiamo, con l’apertura del Centro di Aggregazione Giovanile e con i lavori che porteranno al trasferimento nella struttura del centro per l’Impiego”.