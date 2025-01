Rio Martino, Ciolfi (M5S) chiede commissione congiunta

LATINA – La capogruppo del M5S in consiglio comunale a Latina , Maria Grazia Ciolfi, ha inoltrato ai presidenti delle commissioni Marina e Urbanistica la richiesta di una seduta congiunta sulle novità che riguardano il porto canale di Rio Martino, apprese al momento solo a mezzo stampa. «La deputata Miele – dice – parla di rilancio grazie all’inserimento del porto canale all’interno dell’Autorità Portuale di Civitavecchia in virtù di un suo emendamento; il consigliere Belvisi di un finanziamento di 50 milioni di euro, ottenuto grazie all’impegno dell’Onorevole Miele. Somme e interventi da libro delle favole, di cui tra l’altro non c’è traccia in alcun atto amministrativo di mia conoscenza. L’unica certezza, ad oggi, è che Rio Martino è l’unico porto della nostra provincia escluso dai fondi regionali, così come Foce Verde è escluso dal Piano dei Porti della Regione».

«Nonostante gli annunci roboanti, la situazione rimane critica: nulla è stato fatto – sottolinea Ciolfi – per risolvere il problema cronico dell’insabbiamento. Intanto la Regione Lazio ha stanziato ben 3,73 milioni di euro per i porti di Anzio, Formia, Terracina, Ventotene e Ponza, ma Latina resta esclusa da questi finanziamenti, a ulteriore testimonianza di una gestione politica inefficace e priva di risultati. Ciò si aggiunge al silenzio assordante dell’amministrazione sui fondi per l’intervento di

dragaggio del porto canale, ancora bloccati: a detta degli assessori Di Cocco e Addonizio, nell’ultima commissione dedicata, si trattava di una questione di poco tempo, ma a tutt’oggi tutto tace. Foce Verde, infine, è un’altra occasione mancata, il tentativo dell’assessore Di Cocco di reinserire il sito nel nuovo piano regionale è fallito miseramente. È necessario affrontare nelle sedi deputate lo stato di fatto di quelli che ad oggi sono solo annunci sulla stampa. Siamo stanchi di chiacchiere su Rio Martino, a quasi due anni dall’insediamento di questa giunta». Da qui la richiesta di una commissione congiunta.