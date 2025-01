Cisterna Volley cede in tre set ai Campioni della Sir Susa Vim Perugia

CISTERNA DI LATINA – In un Palasport da record, gremito fino al sold out con 3044 spettatori, il Cisterna Volley battaglia contro i Campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia, cedendo il passo in tre set. Il ritmo della Sir al servizio fa la differenza nel primo parziale, dove con Giannelli e Ishikawa gli ospiti dilagano subito. Falasca inserisce Rivas e Baranowicz, trovando risposte positive dai neo entrati. Non basta il buon ritmo dei pontini a fermare tuttavia Perugia, che conquista l’intera posta in palio mostrando continuità in ogni fondamentale. Per il Cisterna Volley il prossimo impegno sarà sempre al Palasport di Viale delle Provincie contro la Lube Civitanova.

“Oggi contro di loro non era facile, quando gli si dà spazio a una squadra così diventa difficile, come nel primo set. Nel secondo e terzo set abbiamo combattuto, ma solo nel terzo set siamo riusciti a stare con loro fino alla fine – ha commentato lo schiacciatore del Cisterna Volley Theo Faure – Ripartiamo dalle cose positive e dal lavoro in palestra, pensando già al prossimo impegno con la Lube Civitanova. Il rammarico più grande è quello di non aver fatto di più in questo palazzetto così pieno e caloroso come oggi. I nostri tifosi sono stati fantastici”.

LE FORMAZIONI – Coach Falasca conferma la fiducia a Fanizza, in cabina di regia con Faure opposto. Gli schiacciatori sono Ramon e Bayram. Al centro c’è Mazzone in coppia con Nedeljkovic, Pace libero. Coach Lorenzetti risponde con Giannelli in diagonale con Ben Tara, Loser e Solè al centro, Ishikawa e Semeiuk schiacciatori con Colaci libero.

LA PARTITA – Il Cisterna Volley paga l’incisività al servizio di Perugia nel primo set, con Giannelli ad aprire subito il set con due ace sul 2-5. Di Ramon l’acuto dei pontini, prima che gli ospiti prendano margine fino al 3-12 grazie ai colpi al servizio di Ishikawa. Prima Mazzone e poi Bayram fanno esultare il pubblico di casa sul 6-15. La Sir Susa Vim Perugia dilaga e con Ishikawa si porta sul 6-20. Nedeljkovic punge al centro firmando il 9-23. Nel finale è di Nedeljkovic l’ultimo acuto dei pontini sull’11-24, prima che Loser chiuda il set 11-25.

Cisterna reagisce e combatte, provando a restare in scia ai Campioni d’Italia. Di Bayram il colpo del 4-6 , con la diagonale di Faure per il 6-8. L’ace di Ben Tara fa prendere margine agli umbri sul 6-10. Falasca inserisce Baranowicz al posto di Fanizza ed è proprio una giocata dell’esperto palleggiatore a liberare Faure per il 7-10. Rivas prende il posto di Bayram, con Cisterna a provare a restare in scia sull’11-14 proprio con l’attacco del venezuelano e l’ace di Nedeljkovic. La pipe di Rivas porta i pontini sul 15-18, poi Faure tiene in gioco Cisterna sul 17-20. Rivas con un pallonetto trova il 19-23, ma Perugia amministra il vantaggio e con Ishikawa chiudono sul 20-25.

Nel terzo set Faure prima in attacco e poi a muro tiene in equilibrio il set sul 6-6. I pontini combattono su ogni sfera ed è Nedeljkovic, con un muro a uno su Ishikawa, a tenere il parziale in parità (8-8). Il serbo è scatenato ed è sempre un suo muro a portare avanti i pontini sul 10-8. Faure aumenta il gap, mettendo a terra con un colpo morbido il punto del 13-10. Perugia ricuce il gap e serve un primo tempo di Mazzone per tenere tutto in equilibrio sul 15-15. Rivas riporta avanti Cisterna trovando l’ace del 17-16. Perugia, spinta da Semeniuk, si porta avanti sul 18-22. Nedeljkovic accorcia le distanze prima sul 21-23, poi al servizio sul 23-24. Ishikawa chiude il set sul 23-25.d

CISTERNA VOLLEY – SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3 (11-25; 20-25; 23-25)

CISTERNA VOLLEY: Fanizza, Faure 14, Nedeljkovic 7, Mazzone 3, Pace (L), Bayram, Ramon 4. Tarumi, Rivas 7, Baranowicz 1, N.E. Diamantini, Finauri (L), Czerwinski. Allenatore: Falasca

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Ben Tara 13, Solè 3, Loser 7, Semeniuk 5, Ishikawa 19, Colaci (L), Herrera, Plotnytskyi. N.E. Zoppellari, Cianciotta, Piccinelli (L), Candellaro. Allenatore: Lorenzetti

ARBITRI – Cavalieri Alessandro Pietro, Zavater Marco (Gasparro Mariano)

NOTE – Durata set: 23’, 30’, 32’. Spettatori: 3044 MVP: Yuki Ishikawa (Sir Susa Vim Perugia)

Attacco: Cisterna Volley 51% Sir Susa Vim Perugia 70%. Ricezione: Cisterna Volley 33% (21% prf) Sir Susa Vim Perugia 51% (17% prf). Ace: Cisterna Volley 5 Sir Susa Vim Perugia 9. Muro: Cisterna Volley 3 Sir Susa Vim Perugia 4.