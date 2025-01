Al Francioni Latina batte Taranto 3-1

LATINA – E’ stato positivo, anche se non del tutto soddisfacente, l’esordio in campo, nel nuovo anno, per il Latina Calcio 1932. A Francioni, la squadra guidata da Mister Boscaglia si è imposta sul Taranto per 3-1 con i goal ravvicinati di Petermann e Crecco nel primo tempo e di Vona al ’59, cui il Taranto ha risposto con Papazov a nove minuti dallo scadere del secondo tempo.

Una vittoria attesa e arrivata, che segue quella con la Casertana arrivata nell’ultimo match del 2024, che però non ha lasciato pienamente soddisfatto mister Boscaglia critico con i suoi sulla prestazione. Troppi cali di tensione nel match “e negli ultimi venti minuti abbiamo rischiato”, ha commentato il mister.

LO STRISCIONE – Un clima non bello quello che circonda la società sportiva, fatta bersaglio di ripetuti attacchi. Come lo striscione apparso proprio ieri mattina (domenica), poche ore prima del match, in Via Aspromonte, sulla ringhiera esterna del palasport, praticamente sul retro dello stadio Francioni: insulti alla proprietà e alla dirigenza del Latina Calcio, con nomi e cognomi. Esplicito il rimando alla denuncia presentata dal club dopo l’assalto al bus del Latina Calcio avvenuto il 7 dicembre nel territorio di Sezze, al rientro della squadra dalla trasferta di Potenza persa per 5-1 dai nerazzurri. Il mezzo era stato bloccato da uomini incappucciati e fatto bersaglio di calci e sassate. Una parte dei componenti di quel gruppo è stata poi identificata e denunciata dalla Digos.

Lo striscione è stato rimosso poco dopo e già alle 11 non ce n’era più traccia.

Latina Calcio 1932 3 – 1 Taranto Football Club

Latina Calcio 1932 (4-2-3-1): Zacchi, Ercolano, Vona E. (K), Di Renzo, Ndoj (59’ Riccardi), Mastroianni (59’ Ekuban), Crecco (65’ Saccani), Gatto, Petermann, Bocic (60’ Ciciretti), Improta (89’ Cittadino). ALL BOSCAGLIA. A DISP: Cardinali, Basti, Ciko, Di Livio, Addessi, Berman, Segat, De Marchi, Scravaglieri.

Taranto Football Club (4-4-2): Caputo, Contessa (86’ Vaughn), Marong (75’ Locanto) Shiba, Zigoni (60’ Garau), Papazov, Schirru, Guarracino (75’ Sacco), Speranza, Mastromonaco, Battimelli (86’ Fiorentino). ALL. BISIGNANO. A DISP: Lafortezza, Fiorani, Sacco, Lenti, Pastore, Zerbo.

Arbitro dell’incontro: Canci Matteo di Carrara

Assistenti: Peloso Diego di Nichelino e Tesi Leonardo di Padova

Quarto uomo: Leone Mario di Avezzano.

Marcatori: 43’ Petermann (L), 45’ Crecco (L), 59’ Vona (L), 81’ Papazov (T)

Ammoniti: 23’ Bocic (L), 46’ Schirru (T), 54’ Ndoj (L)

Angoli: Latina 8 – 3 Taranto

Recupero: 2’ pt / 4’ st