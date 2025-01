Fiabe a Teatro, successo per la rassegna andata in scena al Mug

LATINA – Grande partecipazione alla rassegna Fiabe a Teatro, all’interno dello spazio teatro del MUG, Museo Giannini di via Oberdan, al centro della città di Latina, che ha coinvolto grandi e piccini. Il progetto ha goduto del contributo della Regione Lazio per il Bando “Valorizzazione della regione Lazio 2024” con l’intento di promuovere attraverso le fiabe le bellezze del territorio. Prodotto dalla Scuola D’arte ASDC Non Solo Danza, in collaborazione con l’ActingLab e la Direzione Artistica di Simone Finotti sono andate in scena quattro letture interpretate e drammatizzate da Federica Buglione, Chiara Marchetti, Giorgia Peloso, Valerio Valle ed Antonio Violetti gli attori dell’ActingLab, mentre i testi, tratti da altrettanti racconti per ragazzi, ripercorrevano storia e miti della città di Latina e del territorio pontino, sin dai tempi della sua nascita.

Le fiabe scelte: Fata Bonifica di Barbara Mirarchi, La leggenda della bella Ninfa di Beatrice Cappelletti, Le Favole del Gufo di Rosella Tacconi e La strega di Mezzanotte di Barbara Mirarchi, sono state rappresentate in una rassegna aperta a tutti con ingresso libero e gratuito che si è svolta negli ultimi tre weekend di dicembre (15; 21; 28 – 29) in presenza e a distanza: tante infatti le famiglie che hanno partecipato attraverso i canali social, Facebook e Instagram di Non Solo Danza. Apprezzata la presenza degli autori dei racconti che, in occasione degli eventi, hanno consegnato e autografato le copie dei libri.

«Un grazie speciale va ai ragazzi dell’ActingLab che si sono alternati alla narrazione e hanno coinvolto molti ragazzi della città, che hanno imparato a conoscere ed amare un po’ di più il nostro magico territorio. – ha affermato Simone Finotti Direttore Artistico della rassegna – senza dimenticare l’impeccabile collaborazione del Service della Liteotech, e il Videomaker Emiliano Palluzzi che ci ha permesso di essere presenti sui Canali Social per chi non ha potuto raggiungerci al Museo».