Latina, danneggia il Mc Donalds di Via Romagnoli poi si scaglia contro la polizia: arrestato

LATINA – Ha gravemente danneggiato gli interni del Mc Donalds di Via Romagnoli a Latina prendendo a calci e pugni senza motivo tutto quello che trovava a portata di mano. La Volante della Polizia intervenuta ieri sera, venerdì 10 gennaio 2025, ricevuta la descrizione dell’autore dei fatti e lo ha rintracciato in Via Giulio Cesare a poca distanza. Al giovane, un 26enne di origine romena, è stato intimato di fermarsi, ma lui ha iniziato a offendere e minacciare i poliziotti scagliandosi poi violentemente contro di loro.

Gli agenti lo hanno bloccato non senza difficoltà e messo in sicurezza, ma anche quando si trovava nell’auto di servizio, ha proseguito nei suoi comportamenti aggressivi, colpendo il divisorio in plexiglass e scalciando, tanto da causare lesioni personali ai poliziotti. Per lui è scattato l’arresto per oltraggio, resistenza, violenza e lesioni a P.U. . Questa mattinata la direttissima in Tribunale a Latina durante la quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.