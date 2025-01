Le emozioni di “Incanto” per un nobile scopo, Venerdì 24 alle 21 lo “Spettacolo dei Sogni” in via Tartini, a Latina

Gran Galà di Beneficenza di “Incanto, lo Spettacolo dei Sogni”, in programma venerdì 24 gennaio alle 21 , nel Quartiere Nuova Latina. In queste settimane il pubblico è rimasto letteralmente piacevolmente colpito dai giovanissimi artisti pontini protagonisti di un viaggio nel mondo dei sogni, senza animali come impone il moderno format del circo contemporaneo ma con innumerevoli emozioni da trasmettere. Lo “Spettacolo dei Sogni”, presentato da Darix Maugeri, con Ottavio Belli alla regia e con Claudio Carbonari direttore artistico, è suddiviso in due parti: la prima incentrata sulla tradizione, con acrobazie, giocoleria e momenti comici; la seconda improntata sull’illusionismo e gli effetti speciali. Il ricavato della serata sarà devoluto infatti alla Cooperativa “Mirability” per finanziare i nuovi progetti del 2025. La realtà operante nella sede di via dei Sabini, a Latina, lavora quotidianamente al fianco di ragazzi e adulti con disturbi dello spettro autistico e altre disabilità e sta lanciando ora la “LegoTerapia” e la “MotoTerapia”; nuove stimolanti esperienze mirate ad accrescere le loro autonomie e lo sviluppo nelle relazioni. Gli operatori di “Mirability” e i loro ragazzi saranno dunque i protagonisti del “Gran Galà di Beneficenza”, un evento nato dall’iniziativa di Angelo Tripodi, consigliere regionale pontino che riveste il ruolo di vicepresidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali alla Pisana.