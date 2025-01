LATINA – Sarà presentato venerdì 7 febbraio al Mug, il Museo Giannini in via Oberdan a Latina, il volume “Nella pianura pontina: luoghi e temi di architettura” di Cristina Pallini (ed Casa dell’Architettura). Dialogano con l’autrice Maria Teresa Accatino, Francesca Bonfante e Pietro Cefaly.

“Questo volume – spiega in una nota la Casa dell’Architettura di Latina – si concentra sulla ricerca relativa al caso pontino avviata nell’ambito del progetto europeo MODSCAPES (Modernist Reinventions of the Rural Landscape) degli studenti e dei laureandi della Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) del Politecnico di Milano. La trasformazione realizzata negli anni Trenta, sebbene significativa, non è sufficiente a riassumere le caratteristiche distintive di questo territorio, riconducibili alla presenza di un “ordine latente” che ha costituito la base per i successivi tentativi di bonifica, ognuno dei quali ha dovuto confrontarsi con le tracce lasciate dai progetti precedenti. Questa situazione si riflette in una varietà articolala di tipologie insediative, ma la dicotomia tra antico e moderno trova corrispondenza nella contrapposizione tra il palinsesto territoriale e le città di fondazione come Littoria/Latina, Sabaudia e Pontinia. Qui il rapporto tra nuove tematiche tipologiche e disegno urbano viene sperimentato attraverso una serie di piazze ” a vocazione teatrale”. A partire da tali premesse, gli ambiti di intervento sono stati ampliati per includere diversi luoghi che definiscono una sezione spazio-temporale del territorio”.

CRISTINA PALLINI é professore associato presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano e insegna Composizione Architettonica. Ha svolto il ruolo di Principal Investigator nel progetto europeo Modscapes e attualmente é Project Leader del progetto Erasmus + UpGranT (Updating the Gran Tour) 2023-26.