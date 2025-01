Terracina, Sant’Antonio Abate, venerdì 17 gennaio la benedizione di tutti gli animali

Venerdì 17 gennaio 2025 in occasione delle celebrazioni per Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, saranno benedetti tutti gli amici a quattro zampe ospiti del canile comunale di Terracina. La benedizione verrà impartita da Don Luigi Venditti, parroco della Chiesa SS Salvatore di Terracina. La cerimonia di benedizione alle 10.30 nella struttura di via delle Industrie che sarà aperta, limitatamente agli spazi a disposizione, per tutti quelli che vorranno conoscere gli ospiti del canile. È nel loro rispetto che all’interno non potranno accedere altri animali. Nel pomeriggio alle ore 17 invece, come da tradizione, ci sarà la benedizione di tutti gli animali in piazza Garibaldi organizzata da Don Luigi Venditti. All’evento parteciperanno alcuni dei cani adottati dal canile comunale di Terracina che oggi hanno trovato una loro famiglia.