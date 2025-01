Una giornata di screening gratuiti a Sermoneta il 9 gennaio

SERMONETA – Il dipartimento di prevenzione della Asl, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, ha organizzato una giornata di screening oncologici gratuiti per le cittadine e i cittadini di Sermoneta.

Giovedì 9 gennaio 2025 dalle ore 9,00 alle ore 16.30 presso il “poliambulatorio mobile” che sarà in sosta presso piazza Caracupa a Sermoneta Scalo, sarà possibile sottoporsi a mammografia, counseling senologico, informazioni sugli screening con prenotazione mammografia, Hpv/Pap test e consegna provetta colon retto, counseling breve per indicazione e promozione sui corretti stili di vita (sana alimentazione corretti livelli di attività fisica, prevenzione fumo e abuso di alcol), valutazione fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili come pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia, calcolo Bmi.

«La tutela della salute e il benessere dei cittadini è una priorità per la nostra amministrazione», spiega la consigliera delegata alla salute Luana Campagna. «Con questa nuova iniziativa, che segue le attività svolte per l’Ottobre rosa e la “camminata rosa” di novembre, l’amministrazione vuole continuare a sensibilizzare le donne e gli uomini verso un cammino fatto di diagnosi precoce e controlli mirati, screening, sana alimentazione e corretto stile di vita, tant’è che a breve sono previsti nuovi incontri con la popolazione proprio sull’importanza della prevenzione».

«La cultura della prevenzione passa attraverso un cambio di mentalità, di abitudini, di attenzione alla vita. Partecipate agli screening: vogliate bene a voi stessi», conclude il sindaco Giuseppina Giovannoli.