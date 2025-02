ABC Latina, al via la sostituzione in centro dei cassonetti danneggiati con quelli rigenerati

Il Comune di Latina fa sapere che l’Azienda speciale ABC ha avviato un intervento nelle aree centrali del capoluogo per sostituire i cassonetti danneggiati con cassonetti rigenerati, recuperati e sanificati. Il progetto permette di ridurre gli sprechi, ottimizzare le risorse e prolungare il ciclo di vita dei materiali, migliorando il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini. “Un ambiente pulito e ordinato è fondamentale per il benessere della comunità e per l’immagine della città”, ha dichiarato il Direttore Generale di ABC, Antonello Malucelli, invitando i cittadini a mantenere la città pulita segnalando eventuali criticità e adottando comportamenti responsabili nel conferimento dei rifiuti.