Fitodepurazione in via Massaro, ok ai lavori di manutenzione straordinaria

(nelle foto, l’area al momento dell’inaugurazione nel 2014 e dieci anni dopo)

LATINA – Sarà potenziata la resa depurativa dell’impianto di fitodepurazione di Via Massaro al Lido di Latina. Nata più di dieci anni fa nell’ambito del progetto Rewetland, l’opera ha avuto sorti alterne negli anni. Ora si apprende che nei prossimi mesi sarà oggetto di un intervento da 170mila euro finanziato per 150 mila dalla Provincia di Latina e per la restante parte dal Comune. La giunta comunale guidata dalla sindaca Celentano ha infatti dato il via libera alla progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria delle vasche e di piantumazione di nuove specie arboree, cui seguirà l’affidamento dei lavori.

“L’obiettivo è quello di migliorare la performance depurativa dell’impianto e quindi della qualità delle acque prelevate dal Canale Colmata e immesse nel Canale Mastro Pietro”, ha spiegato l’assessore all’ambiente Franco Addonizio. “Con questo intervento – ha concluso Addonizio – si andrà a rendere l’impianto, per le sue caratteristiche naturalistiche e di funzionamento ecosostenibile, maggiormente fruibile anche alle scolaresche che aderiscono ad Eco-Schools e che visitano il territorio ai fini educativi”.