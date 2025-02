Avere vent’anni a Latina: se ne parla a Lestrella Pop

LATINA – Si intitola Millenials, sottotitolo Avere vent’anni a Latina, il libro a cura di Vittorio Cotesta (ed Franco Angeli 2020), che presenta i risultati della ricerca su “I giovani e la Città” realizzata nel 2018 per conto del Comune di Latina, Assessorato alla Cultura, nell’ambito del progetto Latina Festival 2018.

Se ne parlerà domani, sabato 1° marzo, (dalle 10:30) a Lestrella Pop in un incontro promosso dal centro socio-culturale voluto dalla Fillea CGIL e gestito da un gruppo di giovani attivisti. Obiettivo: analizzare la condizione giovanile nel capoluogo: “Proveremo a partire da ciò che i numeri e le parole ci hanno già raccontato (e cioè dal libro) e altri documenti ci offriranno un punto di partenza, un appiglio per poi spingerci oltre, verso letture più attuali, verso domande ancora aperte”, sottolinea Leonardo Majocchi in un post sui social.

Nel libro di Cotesta, come spiega l’autore nella prefazione, c’è una prima parte in cui “sono riportate le analisi dei dati effettuate dal sottoscritto e da Michele Santurro. Nella seconda vi sono alcuni commenti che possono aiutare a comprendere i risultati della ricerca e ad ampliare l’osservazione sulla condizione giovanile in Italia e all’estero”.

Il gruppo di studiosi che ha proposto questa ricerca – spiega Cotesta – (Rino Caputo, Marcello Ciccarelli, Vittorio Cotesta, Giorgio Maulucci e Antonio Polselli) ha suggerito di porre al centro

dell’indagine il rapporto dei giovani con la Città. Gli obiettivi della ricerca pertanto sono stati due: comprendere le caratteristiche principali dei giovani studenti di Latina e il loro rapporto con la Città. Quali sono i risultati della ricerca? Quale immagine dei giovani ci forniscono i dati? Non è un’immagine univoca. Ho cercato di mettere in luce sia il legame forte dei giovani con la Città, sia le osservazioni e le critiche che essi le rivolgono. Ho dedicato molta attenzione – a partire dalla stesura del questionario – alla questione della fiducia…. I risultati della ricerca dicono che i giovani

da noi intervistati hanno fiducia nelle proprie capacità individuali (fiducia ontologica), ma dubbi sulla collettività di cui sono parte”.