LATINA – Alessia Berra presenta a Latina “La criniera della leonessa” (ed Lab Dfg), il libro nel quale racconta la sua storia di nuotatrice paralimpica. L’appuntamento alla Feltrinelli venerdì 7 marzo segue la sua partecipazione all’ evento “Donne & Sport” promosso dal Soroptimist per giovedì 6 marzo al Museo Cambellotti. Interverranno l’assessore regionale allo sport Elena Palazzo e l’assessore comunale Andrea Chiarato.

All’età di nove anni le viene diagnosticata la Sindrome di Stargardt, una retinopatia degenerativa che la porta a vedere meno di un decimo. Arrabbiata e spaventata dal mondo, Alessia indossa fino ai suoi vent’anni una “maschera da leonessa”, ma nascondere la sua peculiarità la allontana anche dalle possibili soluzioni.

Il nuoto la accompagna sin dai primi mesi di vita e la tiene per mano in ogni fase della crescita. La sua determinazione la spinge a mettersi alla prova ogni giorno tra le difficoltà quotidiane e le sfide sportive, le quali la portano infine sul podio alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Oltre alla passione per l’acqua, Alessia è una pioniera nel campo dell’inclusione. I progetti che porta nelle scuole hanno l’obiettivo di far aprire gli occhi ai docenti e agli studenti e mostrare la cultura del rispetto e della diversità attraverso lo sport a 360 gradi.

CHI E’ – Ipovedente dalla nascita a causa della Sindrome di Stargardt, gareggia in piscina dal 2001 prima con la Federazione Italiana Nuoto e dal 2015 con la Nazionale paralimpica, dove oltre alle 15 medaglie internazionali vince, a sorpresa, un argento ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 nei 100 metri farfalla categoria S13. Alessia Berra è anche laureata con lode in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e porta avanti l’obiettivo di introdurre nelle scuole e nelle aziende la cultura della solidarietà e dell’inclusione. Da maggio 2023 è entrata a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre coronando il sogno di far diventare la passione per l’acqua una professione.

Il libro ha una prefazione curata da Riccardo Vernale, Direttore Tecnico FINP e una postfazione di Daniela Colonna Preti, Presidente Polha Varese (Associazione Polisportiva per Disabili).