Cantiere Città Junior Edition fa tappa a Latina

Si terrà a Latina, da venerdì 14 febbraio a domenica 16 febbraio 2025, la terza tappa di Cantiere Città Junior Edition, l’iniziativa che unisce la città alle altre 9 finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2026 con l’obiettivo di coinvolgere i giovani residenti nella produzione di attività culturali per il territorio. Per tre giorni i referenti junior delle città finaliste al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 parteciperanno a un ricco programma culturale pensato appositamente dai giovani residenti: visite tematiche ai luoghi più emblematici della città, attività con le associazioni del territorio, escursioni, passeggiate naturalistiche, visite ai musei e presso le aziende di produzioni enogastronomiche locali.

Cantiere Città Junior Edition nasce dall’esigenza di trovare strategie innovative per coinvolgere i giovani residenti e favorire un loro ruolo attivo nella produzione culturale del territorio. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della terza edizione di Cantiere Città, il programma di capacity building che il Ministero della Cultura e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali dedicano alle città finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura, con l’obiettivo di valorizzare la progettazione attivata per il dossier di candidatura.

A novembre 2024 Alba, Agnone, Gaeta, L’Aquila, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese hanno selezionato giovani tra i 18 e i 23 anni, chiamati a ideare e promuovere un weekend di attività per la propria città e a partecipare agli appuntamenti delle altre.

La terza tappa di Cantiere Città Junior Edition si terrà a Latina da venerdì 14 febbraio a domenica 16 febbraio 2025, il programma è stato ideato e progettato da Arianna Borrelli – in collaborazione con il Forum dei Giovani – vincitrice dell’Avviso Pubblico promosso dall’Assessorato Sport e Politiche Giovanili del Comune di Latina il primo ottobre 2024. La stessa Borrelli, infatti, ha partecipato insieme all’assessore all’Urbanistica del Comune di Latina Annalisa Muzio alla masterclass di Cantiere Città che si è tenuta a novembre scorso a L’Aquila, città vincitrice di Capitale italiana della cultura 2026. L’esperienza di Cantiere Città Junior Edition per Latina è stata poi portata avanti dall’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato.

Il programma si aprirà con l’arrivo dei ragazzi in città nel tardo pomeriggio di venerdì 14 febbraio; in prima serata avranno l’opportunità di visitare il Birrificio Pontino e conoscere tutte le tecniche di spillatura; l’esperienza si concluderà con una degustazione delle birre di produzione dell’azienda.

La giornata del 15 febbraio avrà inizio con i saluti istituzionali presso la sala consiliare del Comune di Latina alla presenza del sindaco Matilde Eleonora Celentano, degli assessori Chiarato e Muzio, del dirigente Diego Vicaro, e di tutti i ragazzi provenienti dalle città finaliste di Capitale italiana della Cultura 2026. La mattinata proseguirà con una visita al Consorzio di bonifica e con un workshop a cura dell’associazione “Spazio Culturale Nicolosi” con una visita guidata della mostra Nicolosi World – Il Mondo in Quartiere, con la proiezione del filmato dedicato da Rai Cultura alla mostra, e con la partecipazione a un laboratorio di fotografia. Successivamente i ragazzi si sposteranno sul lungomare di Latina dove avranno la possibilità di degustare prodotti della gastronomia locale. La giornata proseguirà con una visita guidata al Lago di Fogliano a cura della Fondazione FAI; nel pomeriggio, è previsto il rientro a Latina centro per la visita guidata al Museo Cambellotti e nel centro storico.

Infine, nella mattinata del 16 febbraio 2025 i ragazzi si recheranno presso l’Associazione Diaphorà per una colazione alla scoperta di una importante realtà associazionistica della città di Latina.

“Cantiere Città e in particolare Cantiere città Junior Edition – afferma l’assessore Chiarato – ci hanno dato la possibilità di promuovere la nostra identità, di città giovane ma intensa di accadimenti storici che hanno segnato il Novecento, e di far conoscere le bellezze naturalistiche e culturali del territorio con uno sguardo al futuro. Ringrazio i ragazzi che partecipano attivamente a questa esperienza e il personale dell’ufficio Sport e Politiche giovani che per la realizzazione di questo evento si è impegnato con la massima dedizione”.

“Dopo avere partecipato alla masterclass a l’Aquila – dichiara l’assessore Muzio – è con grande piacere che accogliamo qui a Latina un gruppo di giovani brillanti e appassionati, impegnati in un workshop che ha come obiettivo quello di riflettere, progettare e immaginare il futuro della nostra città. In questi tre giorni, il tema del focus sarà il ‘Cantiere Città’, un’opportunità di esplorare come Latina possa evolversi in una città moderna, inclusiva e sostenibile”.

“Il nostro impegno, come amministrazione, è quello di creare una città che non solo rispetti la sua storia e le sue radici, ma che sappia anche rispondere alle sfide del presente, guardando al futuro – aggiunge Muzio -. In quest’ottica, stiamo lavorando su progetti di rigenerazione urbana che possono ridare nuova vita ai quartieri e agli spazi pubblici, in modo che la città diventi un luogo sempre più vivibile per tutti, dove le giovani generazioni possano sentirsi protagoniste di un cambiamento positivo. In questo processo. È importante che investiamo tutte le energie sul futuro delle nuove generazioni, che siano loro a prendere in mano il destino della città e del territorio. Dobbiamo fornire loro gli strumenti per essere consapevoli e pronti a partecipare attivamente alla costruzione di una città migliore”.