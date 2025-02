Fiamme Oro, allenamento in Florida per gli atleti del settore canoa canadese

SABAUDIA – La Polizia di Stato – Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia prosegue la preparazione in vista dell’inizio della Stagione Agonistica 2025 che sarà fitta di impegni tra Gare Nazionali, gare di Coppa del Mondo, Europei e per finire i Campionati Mondiali Assoluti che quest’anno si svolgeranno presso il bacino dell’Idroscalo di Milano.

Per gli atleti del settore canoa canadese si è appena concluso un lungo e proficuo raduno sotto il caldo sole della Florida, negli Stati Uniti, che dal 29 gennaio al 19 febbraio 2025 ha ospitato gli allenamenti dei canoisti delle Fiamme Oro nella la cittadina di Melbourne, sui canali di Indian Harbour Beach.

La rappresentativa cremisi era formata dall’Ass. Carlo Tacchini, dall’Ag.Sc. Gabriele Casadei, entrambi Vice Campioni Olimpici a Parigi 2024 nel C2 500, dall’Ag. Mattia Alfonsi, dall’Ag. In Pr. Kristian Szela e dall’Atleta del Settore Giovanile Samuele Veglianti. Gli Atleti sono stati accompagnati e seguiti dal Tecnico della Polizia e Responsabile Tecnico Federale del Settore Canadese, V. Sov. Alessandro Ventriglia, che ormai da decenni si occupa a 360° della preparazione degli Atleti e della programmazione degli allenamenti.

Grazie alle condizioni favorevoli date dal clima del luogo e dalle condizioni del corso d’acqua, gli Atleti hanno potuto beneficiare dei vantaggi dell’allenamento al caldo in un periodo in cui in Italia è ancora inverno.

Il gruppo, dopo qualche giorno di riposo a casa, proseguirà la preparazione nella sede delle Fiamme Oro Settore Canoa Canottaggio, nelle acque del Lago di Paola di Sabaudia, dove i primi giorni di aprile si svolgerà la prima Gara Nazionale Indicativa e il Campionato Italiano Di Fondo.