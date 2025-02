Gaeta, iniziati i lavori per il nuovo Asilo Nido Comunale

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la costruzione del nuovo Asilo Nido Comunale. Il relativo progetto, presentato dall’ Amministrazione Comunale, è stato finanziato per 1.847.000 euro attraverso le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per interventi rientranti nel piano per asili nido, scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Next Generation EU.

«Prende finalmente il via questa nuova infrastruttura, l’asilo nido comunale, una struttura moderna che viene realizzata per soddisfare tutte le nuove esigenze di comfort dei suoi giovani fruitori. – commenta con soddisfazione il sindaco Cristian Leccese – Un’ opera anche innovativa, perché pensata per essere ecosostenibile. Inoltre la stessa va a riqualificare l’ intero tessuto urbano della zona di Calegna, vicino all’ Ex Tribunale, che attualmente ospita l’ Ufficio del Giudice di Pace, il Commissariato di Pubblica Sicurezza ed anche l’ Inps. E non posso non rimarcare la bontà del lavoro svolto precedentemente dall’Amministrazione Mitrano e dall’allora Assessore alla Pubblica istruzione e asilo nido, Gianna Conte, che ha curato la presentazione del progetto».

L’obiettivo è stato quello di consentire il miglioramento dell’offerta educativa sin dalla prima infanzia, offrendo un concreto aiuto alle famiglie e incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

«E’ un bel momento per l’Amministrazione Comunale – evidenzia l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Gaetani – La struttura sarà portata a termine entro il primo semestre del 2026 e sarà in grado di accogliere 70 piccini nella fascia da 0 a 2 anni arricchendo così la attuale disponibilità di circa 90 unità dell’asilo nido di via Amalfi. Un impegno il nostro, che oggi, all’insegna della continuità, sta proseguendo, trovando compimento e realizzazione. »

Il nuovo asilo nido sorgerà su area di proprietà comunale, completando così un polo didattico già presente nella zona, che parte dalla scuola dell’infanzia fino ad arrivare alla secondaria di secondo grado, e incrementando il servizio in termini di posti attivabili che andranno ad affiancarsi a quelli del nido di via Amalfi, che da solo non riusciva a soddisfare le richieste della cittadinanza.

«Il nuovo Nido sarà un moderno polo educativo – afferma Gianna Conte assessore all’ Istruzione che ha seguito l’iter per l’ottenimento del finanziamento, grazie ai fondi PNRR con la precedente Amministrazione Mitrano – L’ opera cominciata in questi giorni si inserisce in un contesto urbanistico dove già sono presenti scuole di ogni ordine e grado, creando così un’area educativa integrata che potrà supportare ulteriori famiglie in un percorso educativo continuo sin dalla primissima infanzia. »