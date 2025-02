Gaeta, riapre l’Istituto Fermi chiuso dal 27 gennaio per un corto circuito

GAETA – Arriva dalla Provincia di Latina il via libera alla riapertura dell’Istituto E. Fermi di Gaeta, chiuso dallo scorso 27 gennaio in seguito ad un corto al quadro elettrico al piano terra che aveva generato anche un principio di incendio, fortunatamente capitato prima dell’orario di apertura.

Ad annunciare la ripresa regolare delle attività, è stato oggi il Settore Edilizia Scolastica dell’Ente che ha lavorato in sinergia con la Dirigente Scolastica. “Per rendere nuovamente utilizzabili i locali si è proceduto ad interventi urgenti di pulizia e sanificazione, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria impiantistica ed edile del fabbricato. In particolare, si è intervenuti per ripristinare la funzionalità dell’impianto elettrico e ottenuta la certificazione di conformità – dicono dall’Ente di Via Costa – . L’obiettivo primario è stato quello di garantire la sicurezza e il benessere di studenti e personale, creando un ambiente accogliente e funzionale per il ritorno alle lezioni. La collaborazione tra tutte le parti coinvolte è stata fondamentale per superare le difficoltà e assicurare una ripartenza senza intoppi. Grazie a questi sforzi congiunti, le attività didattiche potranno riprendere con rinnovato entusiasmo e serenità”.

In questo periodo gli allievi hanno svolto le lezioni con turni su due fasce orarie.

“Abbiamo cercato di limitare il disagio all’utenza scolastica, intervenendo rapidamente e portando a termine gli interventi necessari alla riapertura in sicurezza – ha dichiarato il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – Ringrazio gli uffici tecnici e la Dirigente Scolastica per il lavoro svolto e la proficua collaborazione che ci ha permesso di arginare l’emergenza. Ora che la scuola è di nuovo operativa, ci concentriamo sul garantire che gli studenti possano continuare il loro percorso educativo senza ulteriori interruzioni”, ha aggiunto.