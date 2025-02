Formia, iniziati i lavori di riqualificazione sul litorale di levante nel tratto Gianola – Santo Janni

Sono iniziati i lavori di riqualificazione sul litorale di levante nel tratto di Gianola-Santo Janni. Il progetto, pari ad una somma complessiva di quasi 1.800.000 euro, interesserà Piazzale “Enrico Guerriero” e si affianca agli interventi già partiti nello scorso mese di ottobre sempre sul lungomare ‘Città di Ferrara’, relativamente al rifacimento dei marciapiedi e alla realizzazione della pista ciclopedonale. Una programmazione definita, scrupolosa e ben attenta da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, volta alla riorganizzazione e alla dotazione di infrastrutture in diverse parti della città, al fine di permettere il miglioramento dell’accessibilità a tutti i cittadini e favorire un uso degli spazi pubblici e dei servizi privati per l’accrescimento dell’offerta turistica.

IL PROGETTO – Il progetto si struttura su un intervento in tre parti, tra loro connesse, e tiene conto principalmente degli aspetti legati all’abbattimento delle barriere architettoniche: riguarda la realizzazione di una piazza, con annessi servizi, al posto dell’attuale parcheggio sito in largo Guerriero, come elemento di raccordo tra la passerella ciclopedonale e il parco pubblico ‘De Curtis’, polmone verde della città, area acquisita nel 2023 dal Comune di Formia.

I servizi si qualificano con dotazioni di arredi urbani per la riduzione dell’uso plastica (punto erogazione acqua pubblica) e per la raccolta dei rifiuti in plastica (punto raccolta plastica e sconti per accesso a servizi pubblici); la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale con dotazione di pubblica illuminazione “intelligente”, sormontabile da cart (elettrici) di primo soccorso, da installare lungo la spiaggia del litorale di Santo Janni, al fine di rendere accessibili tratti di arenile ad oggi non utilizzabili a causa di viabilità pubblica di accesso; il collegamento del sistema dei percorsi ciclopedonali in corso di realizzazione; la manutenzione dell’area destinata a parcheggio nel Parco De Curtis, con l’obiettivo di garantire un numero di posti auto (oltre 120), come dotazione di standard pubblici sia per il periodo estivo che per la dotazione di spazi a parcheggio per gli eventi.

È prevista, inoltre, la realizzazione di colonnine elettriche per ricarica di auto elettriche e motorini/bici elettriche, tramite l’utilizzo delle pensiline fotovoltaiche che saranno installate sul muro attrezzato in Piazza ‘Guerriero’ e nell’area del parcheggio; la sistemazione del verde pubblico con l’introduzione di oltre 10 alberi. Infine, la realizzazione di un “muro attrezzato”, utilizzato come elemento filtro tra l’area parcheggio e Piazza Guerriero, su cui sono previsti in adiacenza, i servizi alla piazza tramite strutture amovibili (postazioni di primo soccorso, servizi igienici e punti di ricarica/affitto ciclo officina per utilizzo di bici e monopattini lungo la passerella lungomare. Sul “muro attrezzato” è prevista anche la realizzazione di una pensilina fotovoltaica per la produzione energetica alla sostenibilità dell’intera opera (illuminazione piazza, parcheggio, attivazione fontana); il recupero delle aree archeologiche, attraverso la pulizia dell’area al fine di preservare e conservare i resti presenti.

AREA DI INTERVENTO – L’area di intervento comprende 210 metri di passerella lungo spiaggia, un’area a piazza di 3.400 mq e un’area a parcheggio di 2.700 mq circa, parte integrante di un progetto complessivo più ampio di circa 3,3 km che permetterà il collegamento ciclopedonale in sicurezza tra il centro urbano e

il Parco Regionale Riviera di Ulisse (ex Parco suburbano di Gianola), nell’ottica di una riqualificazione a 360°.

SINDACO – “Una delle principali azioni su cui l’Amministrazione si sta impegnando è l’innalzamento della qualità dei servizi della vita dei cittadini – sottolinea il sindaco di Formia Gianluca Taddeo – Il quartiere di Gianola-Santo Janni rappresenta un’area importante e strategica nella parte orientale del nostro territorio e l’obiettivo è di rendere fruibili e sicuri gli spazi e le attrezzature pubbliche in completa autonomia e sicurezza. Così come per l’arenile, attraverso una serie di opere progettate e realizzate in un contesto di sviluppo sostenibile, in previsione di uno spazio pubblico interstagionale. E’ un progetto a cui tenevamo particolarmente e finalmente l’inizio dei lavori rappresenta un altro importante step, un investimento essenziale per il rilancio e l’immagine della nostra città, restituendo anche a questo quartiere attrattività e maggiore visibilità. Continuiamo nella prospettiva di valorizzazione degli spazi della nostra bella Formia per renderla sempre più moderna e funzionale per i cittadini, ma anche più di richiamo per turisti e visitatori”.