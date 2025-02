Latina città universitaria: presentato l’accordo tra Comune e La Sapienza

Si è tenuta oggi la presentazione, nella sala De Pasquale del Comune di Latina, delle borse di studio per le “Start up innovative”, oggetto di un accordo di collaborazione scientifica tra il Comune di Latina e l’Università Sapienza. Al tavolo dei relatori il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore comunale all’Università Antonio Cosentino, il professor Giovanni Di Bartolomeo, preside della facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, e il professor Bernardino Quattrociocchi, docente ordinario di Economia e gestione, responsabile della 3° missione della facoltà di Economia.

Il Comune pubblicherà una manifestazione di interesse per gli studenti di Economia che dovranno presentare il progetto di una start up seguendo linee guida come la sostenibilità, tasso di occupazione e vocazione territoriale. Poi si sceglieranno le 10 migliori proposte e ognuna vincerà una borsa di studio da 2 mila euro per un totale di 20 mila euro.

Un accordo per gli studenti ma anche per la città con una doppia finalità” ha affermato l’assessore Antonio Cosentino:

Il sindaco Celentano ha ribadito che mira a far diventare Latina città universitaria a tutti gli effetti.

Il prof. Quattrociocchi ha ribadito: “Latina diventa attrattiva per le menti e per i cervelli che trovano dei posti per studiare e lavorare”

La prima cittadina di Latina ha ricordato anche la concessione a La Sapienza della Banca d’Italia e dell’ex Garage Ruspi, la cui cerimonia di consegna avverrà domani alle 10.30.

Interviste a cura di Antonella Melito