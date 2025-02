“Nascerà un’altro D’Amico a Latina?” il dibattito su sport e calcio pontino

LATINA – “Nascerà un altro D’Amico a Latina?”. E’ il titolo dell’incontro che si terrà questa sera venerdì’ 21 Febbraio alle 18 presso il teatro parrocchiale dell’Immacolata, l’ex Cinema Tirreno di via XXIV Maggio, è stato organizzato da Massimo Sai dello Sporting Latina e sarà incentrato sulla presentazione dei libro di Gianluca Atlante “Volevo giocare nella Lazio” scritto dalla storica firma delle pagine sportive di Latina Oggi per ricordare l’indimenticato campione di Latina venuto a mancare prematuramente. Sarà l’occasione per avviare un dibattito sulle prospettive e le problematiche dello sport e in particolare del calcio pontino. Tra gli altri interverranno anche Mario Somma, noto allenatore e opinionista televisivo Rai, e l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Latina Andrea Chiarato. Durante l’evento saranno coinvolti genitori e piccoli calciatori e interverranno anche familiari e amici del grande D’Amico: la moglie Simona, il fratello Rosario, il compagno di squadra Giancarlo Oddi e James Wilson, figlio di Pino.