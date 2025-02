Ripresa dei lavori di ricostruzione del Ponte sulla Ninfina II

LATINA – CISTERNA Sono ripartiti questa settimana i lavori di ricostruzione del ponte situato al km 11+200 della Strada Provinciale Ninfina II, al confine tra i comuni di Latina e Cisterna di Latina, dopo una sospensione tecnica. Attualmente sono in corso i lavori di realizzazione dei pali di fondazione sul lato di Latina mentre quelli lato Cisterna di Latina sono già stati completati. A seguito del completamento dei pali fondazionali, decorsi i tempi di maturazione del calcestruzzo, si procederà alla costruzione delle spalle del nuovo ponte per passere poi alla realizzazione dell’impalcato e alla relativa impermeabilizzazione, con l’obiettivo di completare queste fasi entro giugno. Il nuovo cronoprogramma dei lavori prevede la conclusione entro la fine dell’estate, salvo imprevisti legati in particolare a alla posa definitiva della condotta di Acqualatina, che è stata già contattata preventivamente al fine di minimizzare i rischi. Il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, ha espresso la volontà di informare costantemente i cittadini sull’avanzamento dei lavori e sulle tempistiche previste, al fine di ridurre al minimo i disagi causati dalla chiusura della strada. L’obiettivo principale è la riapertura del ponte per facilitare il transito locale e migliorare la viabilità nella zona.