Sezze, siccità anche in inverno, critica la situazione dell’Ufente

SEZZE – Non è ancora finito l’inverno e la siccità si fa già “vedere” per esempio nel fiume Ufente dove il letto si è ristretto e appaiono scoperte ampie isole di fondale. “Un problema che sta mettendo in seria difficoltà numerose aziende agricole nel territorio di Sezze, le quali faticano a garantire l’approvvigionamento idrico necessario per le proprie coltivazioni”, è l’allarme del consigliere comunale Orlando Santoro, presidente della commissione consiliare Attività Produttive che chiede un intervento immediato.

“È fondamentale – spiega – realizzare due chiuse sul fiume Ufente per mantenere il livello dell’acqua costante a due metri e mezzo. Questo intervento permetterebbe di garantire un flusso idrico continuo alle aziende agricole locali, salvaguardando le produzioni e l’economia del nostro territorio”. Santoro ha lanciato un appello al Consorzio di Bonifica affinché si attivi prontamente per la realizzazione di queste opere: “Chiedo al Consorzio di Bonifica di intervenire con urgenza. Le nostre aziende non possono attendere oltre; è in gioco la sopravvivenza di molte realtà produttive e la sicurezza alimentare della nostra comunità”.

La situazione attuale del fiume Ufente non solo minaccia le attività agricole, ma rischia anche di compromettere l’ecosistema locale”, aggiunge Santoro ricordando come le “aziende agricole di Sezze, molte delle quali a conduzione familiare e con una lunga tradizione alle spalle, sono il cuore pulsante dell’economia locale” e che “garantire loro le risorse idriche necessarie è essenziale per mantenere viva questa tradizione e per sostenere l’intera comunità”.

“La collaborazione tra istituzioni, enti competenti e comunità locali sarà determinante per superare questa sfida e assicurare un futuro sostenibile al territorio di Sezze”, conclude il presidente della commissione Attività Produttive.