Fondi torna alla normalità dopo il nubifragio

FONDI – Gli studenti di Fondi possono tornare a scuola oggi, dopo il nubifragio che ha causato vasti allagamenti in tutta la città. “In particolare, presso il plesso Gonzaga, interessato da importanti allagamenti, è stato effettuato un doppio intervento prima di pulizia e igienizzazione e successivamente di sanificazione. Dopo una prima accurata pulizia effettuata già nella giornata di sabato, questa mattina è infatti in corso un nuovo intervento volto ad eliminare ogni possibile rischio residuale non manifestamente visibile, garantendo la massima sicurezza per la salute di studenti, docenti e personale parascolastico”, si legge in una nota del Comune che grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche ha chiuso il C.O.C. (Centro operativo comunale) attivato il 14 febbraio mentre era in corso l’evento atmosferico.

Hanno anche operato sul territorio due squadre di pronto intervento per l’individuazione e il ripristino dei punti di dissesto stradale.

«Un sentito e doveroso ringraziamento – conclude il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – va, ancora una volta, a tutti coloro che hanno cooperato per far uscire la città da 24 ore di emergenza: alla Polizia Locale, ai Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, agli uomini del Consorzio, ai dipendenti comunali che hanno fornito aiuto tempestivo agli studenti e a tutti coloro che hanno cooperato per prestare soccorso e supporto alle famiglie in difficoltà».