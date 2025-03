Al Circolo Cittadino di Latina il convegno di FdI su immigrazione e integrazione

Immigrazione e integrazione, una sfida possibile. E’ questo il titolo del convegno organizzato da Fratelli d’Italia provincia di Latina per il prossimo martedì 11 marzo alle ore 16.30 presso il Circolo Cittadino di Piazza del Popolo a Latina.

“Il caso Satnam ha scosso le coscienze di tutti noi – spiega il Senatore Nicola Calandrini, presidente della federazione provinciale di FdI Latina – Esiste il fenomeno del caporalato e come classe politica dobbiamo fare di tutto perché questo venga arginato e soprattutto per far si che venga condannato chiunque, in qualsiasi modo, lo agevoli o si approfitti dei lavoratori. Ma la provincia pontina non è solo questo: l’agro pontino è per sua natura una terra accogliente e di integrazione”.

“La città di Latina è nata dal sacrificio di genti provenienti da diverse parti di Italia e qui abbiamo avuto uno dei campi profughi più grandi della Nazione dove sono stati accolti prima i profughi istriani e giuliano dalmati e poi, dal 1957, pochi mesi dopo l’invasione dell’Ungheria da parte dell’Unione Sovietica, persone che fuggivano dai paesi dell’est europeo – continua il Senatore – Negli anni la struttura di Latina ha accolto più di 100mila rifugiati. Ungheresi, cecoslovacchi, romeni, ma anche cubani. Anche oggi, nel 2025, sono decine le storie di vera integrazione, che partono dalle scuole per finire nelle aziende agricole, nelle fabbriche, nei quartieri del nostro fantastico territorio. E’ necessario ripartire da qui, da queste testimonianze, per raccontare una Latina diversa e soprattutto per far capire che l’integrazione non è solo un obiettivo da raggiungere ma che già è stato raggiunto e va solo implementato e raccontato”

Ricco il parterre di ospiti: dopo l’introduzione del Senatore Calandrini prenderà infatti la parola per un saluto istituzionale il sindaco di Latina, Matilde Celentano. Sarà poi la volta di importanti testimonianze: Daniele Pili (presidente di Coldiretti Latina); Luigi Niccolini (presidente di Confagricoltura Latina); Maurizio Manfrin (presidente Consorzio Agropontino); Roberto Cecere (segretario generale Cisl Latina); Marco Scicchitano (dirigente scolastico I.C. Orsolini Cencelli di Sabaudia).

Presenti al tavolo dei relatori l’On. Sara Kelany (responsabile dipartimento Immigrazione di FdI) e Gabriele Fava (presidente nazionale Inps) mentre le conclusioni dell’evento, moderato dallo scrittore Roberto Litta, verranno affidate al sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro.