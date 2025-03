Aprilia, deteneva illegalmente fucile, proiettili e cartucce: denunciato uomo di 63 anni

Ad Aprilia i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 63 anni per detenzione abusiva di armi e munizionamento. Nella giornata di ieri militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, hanno sottoposto l’indagato a perquisizione domiciliare e personale, rinvenendo un fucile del tipo doppietta calibro 12, 4 cartucce calibro 12 e 2 proiettili di cui uno calibro 30.08 e l’altro non meglio identificato. Il 63enne era sprovvisto di porto d’armi e pertanto è stato deferito in stato di libertà.