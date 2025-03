AutoEuropa di Latina presenta il nuovo Suv di Skoda: Elroq

LATINA – La Škoda Elroq è il nuovo SUV completamente elettrico che arricchisce la gamma Škoda con un design innovativo e un nuovo logo. Questo veicolo di medie dimensioni offre tre motorizzazioni: 50, 60 e 80, con potenze che variano da 170 a 299 cavalli. Le autonomie spaziano da 370 km fino a un massimo di 580 km, mentre i tempi di ricarica dal 10% all’80% sono inferiori a 28 minuti grazie alla capacità di ricarica fino a 575 kW.

Una delle caratteristiche distintive della Elroq è la possibilità di parcheggio autonomo, gestibile tramite l’app Škoda, che consente di controllare la vettura direttamente dal proprio smartphone.

Per chi desidera vedere e provare la nuova Škoda Elroq, è disponibile presso la concessionaria Škoda AutoEuropa a Latina, in via Vespucci, sia sabato che domenica. Inoltre, è possibile visionarla nella sede di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, durante il weekend.

“Nuovo logo, nuovo modello, totalmente elettrico, una vettura totalmente innovativa”, così Cristian Papa, amministratore delegato di AutoEuropa ha presentato la nuova Elroq.

Il consulente alla vendita Marco Salomone ha fornito tutte le specifiche tecniche

Roberta Forcina, Direttrice Commerciale