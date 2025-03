Apre il nuovo sportello di Confartigianato Latina: un nuovo punto di riferimento per artigiani e lavoratori

Un sostegno concreto per gli artigiani e le imprese del territorio: Confartigianato Latina annuncia l’apertura del nuovo sportello in via dei Boi 17, a Latina, nato per offrire servizi essenziali e supporto personalizzato ai lavoratori e agli imprenditori della provincia pontina.

L’iniziativa si inserisce in un ampio percorso di sostegno e aiuto a cittadini lavoratori e imprese, aiutando anche le nuove generazioni che vogliono avviare un’attività nel settore. Il nuovo sportello di Confartigianato Latina offrirà gratuitamente consulenze su studi di fattibilità e analisi, sarà a disposizione anche per bandi e agevolazioni pubbliche, servizi CAF e patronato e tutto ciò di cui i cittadini hanno bisogno in ambito welfare.

Ospite negli studi di Radio Immagine, la presidente di Confartigianato Latina, Letizia Bongiorno, ci ha spiegato qual è l’obiettivo di questa iniziativa e perché rappresenta un’opportunità fondamentale per il comparto artigiano del territorio pontino.