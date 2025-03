Cisterna, interventi per 9 milioni di euro nel quartiere San Valentino

La Giunta comunale ha approvato la nuova rimodulazione del programma di interventi ricompresi nel Contratto di quartiere 2 per San Valentino che prevede lavori per quasi 9 milioni di euro. Un programma nato dall’esigenza di riprendere il progetto originario di riqualificazione edilizia e urbanistica, nell’ambito di un quadro di azioni e di interventi già promossi all’Amministrazione comunale. La proposta progettuale ha preso il via dalla considerazione che il quartiere San Valentino necessita di interventi sistematici sulla pluralità di fattori che concorrono a risolvere il degrado che non è soltanto edilizio ed urbanistico ma soprattutto di carattere relazionale: fruitivo, sociale, economico, occupazionale e culturale.

Nel dettaglio il programma, così come rimodulato da questa delibera di Giunta comunale, prevede la realizzazione della scuola media per 3 milioni e 800mila euro; la riqualificazione della piazza San Valentino di fronte alla Chiesa per 750mila euro; la riqualificazione di piazza Ugo La Malfa per 850mila euro; un’ulteriore riqualificazione del complesso sportivo di San Valentino con 765mila euro; la riqualificazione del parco San Valentino per un ammontare di 900mila euro; la realizzazione di edilizia residenziale sociale per anziani, per un milione e 600mila euro; la riqualificazione e il miglioramento funzionale del Centro Polivalente con altri 300mila euro, che porta ad un totale di quasi 9 milioni di euro.

Il Contratto di quartiere approvato dalla Giunta comunale punta ad una ricucitura del tessuto urbano e va a colmare il distacco che nel corso degli anni si è creato arrivando a configurare il quartiere San Valentino come un agglomerato “satellite” del centro urbano di Cisterna, dotato di una propria autonomia ed estraneo alla città vera e propria, complice il distacco dal nucleo urbano principale ed una carenza di servizi.

«Con la rimodulazione di questo progetto – sottolineano il Sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Andrea Santilli – attueremo una “ricucitura esemplare” del tessuto edilizio ed urbanistico attraverso l’integrazione funzionale degli spazi pubblico-privati lungo la direttrice nord-sud e realizzeremo la qualificazione dello spazio urbano attraverso la realizzazione di piazze, mercati ed aree a verde collegati con gli edifici esistenti con un progetto nella logica della “piccola dimensione”. Per Cisterna e per il quartiere di San Valentino si tratta di un intervento fondamentale e carico di significato non soltanto urbanistico ma anche sociale».