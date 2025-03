Deve scontare la pena per reati commessi a Pontinia, arrestato 45enne

PONTINIA – Deve scontare ai domiciliari 2anni, 9 mesi e 12 per lesioni personali, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi a Pontinia ed in provincia di Roma, tra l’anno 2018 e l’anno 2023. Per questo i Carabinieri della Stazione di Pontinia hanno arresto un uomo di 45 anni del posto, già noto alle forze di polizia in esecuzione dell’ ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Latina. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.