Una sede per la Croce Rossa, il Comune di Latina: “Pronti a trovare una soluzione”

LATINA – L’amministrazione comunale di Latina si dice pronta a trovare una soluzione per la sede della sezione locale della Croce Rossa. Dopo la lettera inviata alle istituzioni da parte dell’organizzazione di volontariato, per chiedere locali idonei anche alla conservazione delle derrate alimentari destinate a famiglie in difficoltà, la sindaca Celentano con gli assessori Nasti e Di Cocco ha incontrato il presidente del comitato locale Lorenzo Munari. “Abbiamo diverse ipotesi che saranno verificate con sopralluoghi, che avranno luogo a breve con i nostri uffici e con i referenti della Cri – ha detto al termine dell’incontro Celentano sottolineando la riconoscenza della città all’organizzazione di volontariato.

All’incontro avvenuto alla presenza della dirigente comunale del Patrimonio Alessandra Pacifico, hanno preso parte per la Cri anche il delegato all’emergenza Maurizio Calì e la delegata alla salute Antonella Paderni.