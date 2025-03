Global Health, l’Accordo tra pubbliche amministrazioni per attività di promozione della salute

Un’importante sinergia tra istituzioni prende forma con la firma dell’Accordo tra la Provincia di Latina, l’ASL di Latina e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, finalizzato alla promozione della salute pubblica e della sostenibilità ambientale. L’iniziativa, denominata “Global Health” mira a realizzare azioni concrete per favorire il benessere delle persone attraverso l’utilizzo di spazi verdi, riconosciuti dalla letteratura scientifica come strumenti efficaci per la prevenzione e il miglioramento della salute fisica e mentale.

L’Accordo si inserisce in un quadro più ampio di transizione ecologica e sviluppo sostenibile, rispondendo alle sfide delle moderne città affollate e alle criticità legate a cambiamenti climatici e pandemie. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione aree verdi scolastiche per finalità terapeutiche, riabilitative e di promozione di stili di vita salutari, valorizzando il ruolo strategico del verde pubblico nel contesto urbano.

Uno dei primi interventi concreti riguarderà l’area verde esterna del Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Latina, già oggetto di riqualificazione con fondi PNRR. Una volta completati i lavori, il Gruppo di coordinamento interistituzionale – composto da rappresentanti di Provincia, ASL, e Ufficio Scolastico – svilupperà un progetto per la promozione della salute e il benessere psico-fisico. L’ASL di Latina fornirà il proprio know-how per individuare e realizzare le attività progettuali, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio avrà il compito di coordinare il coinvolgimento degli Istituti scolastici superiori della provincia.

Le azioni previste dell’Accordo si rivolgeranno a presone prese in carico dall’ASL con priorità per minori e adulti con disabilità, fragilità o vulnerabilità, gli studenti degli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado provinciali e la popolazione sana o con fattori di rischio per le Malattie Croniche Non Trasmissibili e Psico-neuro-endocrino-immunitarie.

L’iniziativa è inoltre aperta all’adesione di altri Enti locali, Enti pubblici, Enti Parchi e/o Riserve naturali, Aree di interesse naturalistico, Enti del terzo settore, Associazioni, Fondazioni o altri stakeholder con l’obiettivo di creare una rete “Global Health” capace di promuovere e replicare progetti di salute e tutela ambientale su scala più ampia.

“La sfida della sostenibilità e della tutela della salute è epocale”, ha dichiarato Gerardo Stefanelli Presidente della Provincia di Latina. “Se vogliamo lasciare un Pianeta vivibile alle future generazioni, dobbiamo adottare un nuovo approccio che coinvolga tutti: cittadini, enti pubblici, associazioni e imprese. Questo Accordo è un passo concreto in questa direzione, mettendo il verde al centro della salute e del benessere delle persone”:

L’iniziativa Global Health “vuole rendere le istituzioni protagoniste di un nuovo paradigma della salute del benessere della popolazione” – ha detto il Direttore Sanitario dell’Asl di Latina Sergio Parrocchia:

Interviste a cura di Roberta Sottoriva.