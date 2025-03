“Grotta Guattari. 80 anni dopo la scoperta”, presentazione al Circolo Cittadino

LATINA – Sarà presentato venerdì 14 marzo alle ore 18:00 al Circolo cittadino di Latina in piazza del Popolo, il libro “Grotta Guattari. 80 anni dopo la scoperta” (ed Atlantide), curato da Gilda Iadicicco, conservatrice dei beni culturali e capo delegazione Fai (Fondo per l’Ambiente italiano) Latina, realizzato in collaborazione con il Comune di San Felice Circeo, l’Università di Roma “Tor Vergata” e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Lazio. Il volume raccoglie gli interventi di numerosi studiosi, in forma divulgativa e su aspetti diversi, e documenti inediti dell’ultimo discendente della famiglia Guattari.

La Grotta Guattari, ai piedi del Monte Circeo, è uno dei siti archeologici più importanti al mondo, dove nel 1939 furono ritrovati resti dell’uomo di Neanderthal, risalenti a oltre 50.000 anni fa, e recentemente nuovi reperti ossei, umani e animali, di enorme importanza per lo studio della preistoria. Come scrive la Iadicicco “La Grotta Guattari è un frammento di preistoria dispiegato davanti ai nostri occhi, una porta che ci conduce, d’un tratto, indietro nel passato, che ci consente di vedere e di entrare in quel tempo remoto del quale molto c’è ancora da scoprire. Un sito attraverso il quale sarà possibile riscrivere un tassello della storia dell’Uomo e fare un passo avanti nella conoscenza di un tempo molto lontano, ma dal quale la nostra stessa esistenza ha tratto la sua origine”.

All’appuntamento di venerdì la curatrice del volume che modererà l’incontro, sarà affiancata da due autorevoli studiosi che hanno partecipato con alcuni saggi alla stesura del libro, l’archeologo Francesco Di Mario, ex Soprintendente Sabap Lazio, e l’antropologo Mauro Rubini responsabile del Servizio di antropologia Sabap Lazio.

Un affascinante viaggio nella storia più remota dell’uomo attende venerdì lettori, appassionati e curiosi.