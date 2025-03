Mercoledì culturali a Formia, Anna Foa presenta “Il suicidio di Israele”

FORMIA – La storica e scrittrice Anna Foa è la prossima protagonista dei Mercoledì Culturali organizzati da UniGolfo – Centro Studi Minturnae Formia-Gaeta-Minturno. Al centro dell’appuntamento, in programma domani, 12 marzo (alle 17.15) nella Sala-Convegni del Grande Albergo Miramare di Formia, gli spunti offerti dall’ultimo libro scritto da Foa dal titolo “Il suicidio di Israele”. Introduce e modera Michele Graziosetto.

CHI E’ – Anna Foa, storica, ha insegnato storia moderna all’Università “La Sapienza” di Roma. Si è occupata principalmente di storia sociale e culturale della prima età moderna, di storia dell’Inquisizione, di storia degli ebrei. Tra i suoi libri: Ebrei in Europa dalla Peste Nera all’Emancipazione (Laterza 1992), Giordano Bruno (Il Mulino 1998), Eretici (Il Mulino 2004), Diaspora (Laterza 2009), Portico d’Ottavia 13 (Laterza 2013), Andar per ghetti e giudecche (Il Mulino 2014), La famiglia F. (Laterza 2018), Andar per luoghi di confino (Il Mulino 2018), Anime Nere (con Lucetta Scaraffia) (Marsilio 2021), Ebrei in Italia (Laterza 2022), Le vie degli ebrei, (Il Mulino 2024), Il suicidio di Israele (Laterza 2024). Ha pubblicato per Laterza, insieme ad Anna Bravo e Lucetta Scaraffia, un manuale di storia per le scuole superiori, I nuovi fili della memoria. Uomini e donne nella storia.