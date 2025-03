All’Oxer la regista Geraldine Ottier presenta “Io non sono nessuno”

LATINA – Giovedì 13 marzo (alle 20.45), al cinema Oxer, Arcigaylatina presenta il film “Io non sono nessuno” dedicato alla figura di Mariasilvia Spolato (1935-2018), attivista italiana per i diritti LGBT tra le pioniere del movimento per i diritti delle persone omosessuali e prima donna in Italia a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità. Per questa ragione venne discriminata e perseguitata. In sala, oltre alla presidente dell’Associazione Arcigay Latina-Sei come sei, Anelise Carnevale, la regista del film, Geraldine Ottier, e le interpreti Erica Zambelli e Martina Carletti. Interverrà anche la presidente del Centro Donna Lilith Francesca Innocenti.

LA SINOSSI – Nel 1972, una professoressa universitaria di matematica, Mariasilvia Spolato, perde il lavoro e l’affetto dei suoi cari quando si dichiara pubblicamente omosessuale durante una manifestazione per i diritti della donna: è la prima donna in Italia a farlo. Senza più riuscire a trovare un lavoro o un posto nella società, trascorrerà il resto della sua vita per strada, da senzatetto, coltivando l’imperitura passione per la matematica fino alla morte, avvenuta il 31 ottobre 2018.

“Un film che è un atto di amore e di giustizia verso Maria Silvia Spolato, una persona annichilita nella sua identità da norme non scritte, figlie di un’ottusa violenza; ma anche un film che oggi rappresenta un gesto politico, perché ci interpella in tempi in cui, con una forza rinnovata e alimentata dall’indifferenza, un pensiero repressivo intende cancellare e chiudere nel buio i desideri, le vite”, dicono le organizzatrici ricordando l’impegno di Spolato negli anni Settanta come quello di una “una brillante studiosa, insegnante di matematica, femminista, lesbica, intellettuale generosa, che combatteva battaglie di civiltà attraverso i mezzi che le erano propri (la scrittura, le parole di verità, le manifestazioni nelle strade) e che, dopo colpi intollerabili che le impedivano di insegnare, di amare, di esistere, cadeva in una solitudine profonda, fino a sparire tra le persone senza fissa dimora”.

Il film n è stato presentato in anteprima lo scorso 5 marzo presso la Casa Internazionale delle Donne, a Roma, ha partecipato a festival e ottenuto premi.

“La vita di Maria Silvia Spolato, in un’ottica di microstoria, getta luce sulle nostre, ponendoci il quesito su quanto siano vite autentiche e su quanto saremmo disposte a dire, a fare, per scongiurare solitudini e cadute nel buio delle persone che ci sono accanto. In tal senso il film rappresenta un chiaro esempio di memoria attiva, perché raccontare Maria Silvia oggi significa chiedersi quanto siano effettivamente cambiate le cose da allora, quanto si possa oggi riconoscere una reale acquisizione del diritto ad amare.