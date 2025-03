Protezione della costa, al ripascimento di Latina e Sabaudia ci penserà la Regione Lazio

LATINA – Il piano di protezione della costa di Latina e Sabaudia sarà gestito dalla Regione Lazio. E’ questa l’intenzione emersa in un incontro definito cruciale dai partecipanti, tra la Regione Lazio, il Comune di Latina e il Comune di Sabaudia. La riunione segue quella avvenuta ieri, alla quale era presente anche l’Ente Parco “che ha evidenziato l’importanza di una collaborazione sinergica per affrontare una tematica così delicata e fondamentale per il territorio”. La Regione ha confermato l’impegno a fornire 34mila metri cubi di sabbia ogni anno per i prossimi tre anni.

La sintesi è stata fatta dagli assessori all’Ambiente Franco Addonizio e alla Marina Gianluca Di Cocco al termine della riunione. “Il punto cardine emerso nel corso dell’incontro – afferma l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – riguarda il progetto di salvaguardia della costa del capoluogo e più in generale quello globale che la Regione sta predisponendo per le coste, comprensivo dei relativi interventi di manutenzione. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità strategica non solo per la città di Latina, ma per l’intero litorale, compresi i comuni limitrofi e le aree di competenza dell’Ente Parco. Affrontare le problematiche legate all’erosione e alla tutela ambientale con una visione d’insieme è essenziale per garantire un uso sostenibile delle risorse naturali e preservare la bellezza del nostro paesaggio costiero. In tale contesto, è apparso evidente che il progetto di salvaguardia del litorale di Latina deve essere strettamente coordinato con i piani di manutenzione regionali. La Regione ha infatti espresso la necessità di evitare interventi autonomi da parte dei comuni, considerando che tali approcci rischierebbero di generare azioni frammentarie e quindi meno efficaci. La concertazione è dunque fondamentale per il successo di qualsiasi iniziativa volta a mettere in sicurezza la costa. Per questa ragione, su invito diretto della Regione Lazio e in virtù di un forte senso di responsabilità, abbiamo concordato che il progetto di protezione della costa, precedentemente archiviato a causa di problematiche relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), venga integrato all’interno del più ampio progetto regionale. Un approccio di questo tipo consentirebbe di garantire interventi armoniosi e coordinati, assicurando una maggiore efficacia nella protezione e manutenzione delle coste di Latina e Sabaudia. Anzi, la Regione ha confermato l’impegno di fornire 34mila metri cubi di sabbia ogni anno per i prossimi tre anni, un contributo significativo per il ripascimento sottoflutto delle spiagge”.

“La gestione del progetto a livello regionale – aggiunge l’assessore Gianluca Di Cocco – non solo ottimizzerebbe le risorse economiche e tecniche disponibili, ma eviterebbe anche duplicazioni di interventi, massimizzando i benefici per l’intero territorio costiero. A tal proposito, la Regione, grazie alle sue competenze e alla capacità di programmazione su lunghe scadenze, è in grado di eseguire un’efficace difesa del litorale, creando un piano strategico che possa garantirne la tutela nel tempo. La volontà della Regione di prendersi carico del progetto di salvaguardia del litorale di Latina, inserendolo nel quadro generale del ripascimento programmato, rappresenta un passo significativo verso una gestione integrata e collaborativa tra enti locali e regionali. Questo approccio, che finalmente pone attenzione su un tema spesso trascurato, potrà produrre risultati concreti e duraturi nella tutela della nostra costa. Siamo particolarmente soddisfatti del dialogo aperto e costruttivo che si è instaurato in questi mesi con la Regione e della condivisione di tale modus operanti da parte dell’Ente Parco e del Comune di Sabaudia che hanno dato, avute le giuste rassicurazioni sugli interventi futuri di manutenzione con ripascimento morbido sottoflutto, il nulla osta sull’intervento da effettuare a Foce Verde. Tale confronto ha avuto come unico obiettivo quello di garantire una gestione sostenibile e lungimirante del nostro patrimonio naturale, un patrimonio che rappresenta non solo un’importante risorsa ecologica, ma anche un elemento cruciale per l’economia locale e per la qualità della vita dei cittadini. In conclusione – conclude l’assessore – auspichiamo che questo incontro segni l’inizio di una nuova era nella gestione delle nostre coste, attraverso un coordinamento efficace e una visione condivisa delle sfide future. La salvaguardia della nostra costa richiede infatti l’impegno di tutti noi, nella consapevolezza che solo un lavoro congiunto potrà garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire”.