Sabato 29 e domenica 30 Marzo EcoLiri Spa presenta la Grande Panda

LATINA – Un design che fa un salto nel passato senza rinunciare a tutto ciò di cui abbiamo bisogno oggi: efficienza, sostenibilità e comfort. La Grande Panda è arrivata e verrà presentata ufficialmente questo fine settimana nelle sedi di EcoLiri Spa del Lazio. E’ l’occasione giusta per scoprirla, provarla e per lasciarsi conquistare dal suo mix perfetto tra passato e futuro.

Questa nuova vettura è un concentrato di tecnologia e innovazione: disponibile in versione ibrida ed elettrica, mantiene però quel fascino vintage che richiama la prima, storica Panda. Tra le novità più pratiche, una vera comodità per la ricarica: il cavo a scomparsa integrato nel frontale. Basta con l’ingombro nel bagagliaio! Ora collegare e scollegare la vettura è semplice e immediato. E per gli amanti della Panda originale? Ci sono richiami iconici agli anni ‘80, ben visibili nel design del frontale, nei materiali e nei dettagli del cruscotto.

Ma non sveliamo troppo…andate a scoprirla dal vivo!

Porte aperte sabato 29 e domenica 30 nelle sedi EcoLiri di San Giorgio a Liri, Terracina, Latina e Tivoli. Le vetture saranno lì, pronte per essere ammirate e testate.

Christian Papa, Amministratore delegato del Gruppo Eco Liri Spa.