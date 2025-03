Sabaudia: Controllo straordinario nel fine settimana

Servizio straordinario di controllo del territorio a Sabaudia nel fine settimana per prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa nonché al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Denunciato per possesso ingiustificato di arma bianca e segnalato per possesso di stupefacenti per uso personale, un ragazzo di 18 anni residente del posto, trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 14 cm di cui 6 cm di lama e di 0,20 grammi di “hashish”. La droga sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.