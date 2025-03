Spaventavano i passanti con pugnale e tirapugni, due denunce.

FONDI – Spaventavano i passanti con pugnale e tirapugni due persone denunciate a Fondi. Protagonisti due cittadini stranieri che sono stati denunciati per porto di armi e oggetti atti ad offendere. E’ accaduto nel fine settimana quando i due cittadini indiani di 25 e 31 anni entrambi residenti a Fondi in piazza del Municipio con tirapugni ed un pugnale intimorivano i passanti, per poi allontanarsi. Poco dopo i militari dell’Arma allertato al 112 hanno rintracciato a breve distanza i due giovani trovati in possesso di un pugnale e tre tirapugni. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.